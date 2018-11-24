ВСУ снова обстреляли территорию ДНР с ударного беспилотника

24 Нояб. 21:18 2018-11-24T22:10:51+03:00

Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Республики Даниил Безсонов [видео]

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В очередной раз Вооруженные силы Украины используют в боевых целях ударные беспилотные летательные аппараты. Сегодня обстрелу из БПЛА подвергся поселок Пантелеимоновка. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Республики Даниил Безсонов

- Боевики вооруженных формирований Украины применили ударный БПЛА по населенному пункту Пантелеймоновка, причинив материальный ущерб гражданскому транспортному средству и домам мирных жителей, - сообщил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/679290" frameborder="0"></iframe> ВСУ снова обстреляли ДНР с ударного беспилотника.! другой источник

Напомним, что количество обстрелов со стороны Вооружнных сил Украины растет. Только за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 238 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 21 раз, - сказал он.