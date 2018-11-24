На «Донбасс Арене» в Донецке сыграли в страйкбол

СЕГОДНЯ 21:00 2018-11-24T21:00:22+03:00

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В тоннельных помещениях стадиона «Донбасс Арена» сегодня играли в страйкбол. Баталии разворачивались словно в популярной компьютерной игре «Counter-Strikе 1.6». По сообщению организаторов, сыграть собрались более ста спортсменов, из их числа были и четырнадцать представителей Мариуполя, Волновахи и Курахово.

Игра проходила в два этапа: компьютерные сражения и страйкбол.

- Второй этап «Реальность» – это имитация компьютерной игры в реальной жизни с помощью страйкбольного оборудования на специально оборудованном полигоне, где игроки уже без помощи клавиатуры и мыши, со страйкбольным автоматом отыгрывали сценарий первого этапа «Виртуальность», – рассказал вице-президент Федерации военно-тактических игр ДНР Павел Фоменко.

Организаторы считают, что такое движение направлено на развитие здорового образа жизни среди молодежи.

Победителей наградили грамотами, кубками и ценными призами.