Луганские защитники поздравили многодетных матерей Стаханова с Днём матери
Им были вручены гуманитарные наборы [видео]
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Народная милиция Луганской Народной Республики поздравила многодетных матерей Стаханова с Днём матери.
- Мы прекрасно понимаем, как сложно воспитывать детей в военное время. И наша задача помогать в этом и поддерживать во всем, - говорят военнослужащие.
Многодетные матери выразили благодарность за то, что их не забывают.
- Женщина создана, чтобы рожать, а мужчина, чтобы защищать, - сказала одна из матерей.