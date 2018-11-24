2018-11-24T20:19:56+03:00
Политика

Луганские защитники поздравили многодетных матерей Стаханова с Днём матери

Им были вручены гуманитарные наборы [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Народная милиция Луганской Народной Республики поздравила многодетных матерей Стаханова с Днём матери.

- Мы прекрасно понимаем, как сложно воспитывать детей в военное время. И наша задача помогать в этом и поддерживать во всем, - говорят военнослужащие.

Многодетные матери выразили благодарность за то, что их не забывают.

- Женщина создана, чтобы рожать, а мужчина, чтобы защищать, - сказала одна из матерей.

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