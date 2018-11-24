Арсеналы и хранилища боеприпасов ВСУ будут содержаться за счет призывников

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-24T19:08:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На техническое военное оборудование у Украины денег не хватает, но штат арсеналов будет расширен.

- В связи с отсутствием денежных средств на оборудование техническими средствами охраны, а также для предотвращения инцидентов, происходящих на складах с боеприпасами вооруженных сил Украины, командование ВСУ идет на принятие непопулярных мер, - говорит исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства Республики полковник Михаил Филипоненко. - Так, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Артур Артеменко дал указания увеличить штат арсеналов, складов с боеприпасами, баз хранения вооружения и техники, в том числе находящихся в зоне «операции объединенных сил», за счет военнослужащих по призыву.

Филипоненко отметил, что «для этих целей будет организована отправка 1 386 военнослужащих, завершивших подготовку в учебных центрах».