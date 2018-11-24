2018-11-24T19:08:25+03:00
Политика

Арсеналы и хранилища боеприпасов ВСУ будут содержаться за счет призывников

С таким предложением выступил замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

На техническое военное оборудование у Украины денег не хватает, но штат арсеналов будет расширен.

- В связи с отсутствием денежных средств на оборудование техническими средствами охраны, а также для предотвращения инцидентов, происходящих на складах с боеприпасами вооруженных сил Украины, командование ВСУ идет на принятие непопулярных мер, - говорит исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства Республики полковник Михаил Филипоненко. - Так, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Артур Артеменко дал указания увеличить штат арсеналов, складов с боеприпасами, баз хранения вооружения и техники, в том числе находящихся в зоне «операции объединенных сил», за счет военнослужащих по призыву.

Филипоненко отметил, что «для этих целей будет организована отправка 1 386 военнослужащих, завершивших подготовку в учебных центрах».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Донбасс Арене» в Донецке сыграли в страйкбол
Луганские защитники поздравили многодетных матерей Стаханова с Днём матери
В Донецке выступил британский пианист Никита Бурзаница
Зачем Украине понадобилось 34 тонны тротила
Киев снова сорвал разведение сил в Станице Луганской
Украина усиливается на фронте в Донбассе
Украина хочет разогнать Народные советы ДНР и ЛНР
На украинском пропускном пункте арестовали дончанку. Женщину обвиняют в терроризме
Украина обстреляла 14 населенных пунктов в ДНР
Бывшему игроку ФК «Оплот Донбасса» Сергею Козаченко украинская федерация футбола пожизненно запретила играть и тренировать
Порошенко пообещал ВСУшникам зарплату 21 тысячу гривен за обстрелы Донбасса
ВСУ стали активнее стрелять по ЛНР
Украинские силовики отрабатывают тактики уличных боёв с помощью макетов крупных городов ДНР и ЛНР
Польша передала Украине более двадцати трёх тысяч мин М73
Разведкой ДНР полученные новые данные о взрыве в Курахово
Переговоры в Минске: стоит ли Донбассу ждать изменений?
В Луганске из горящей многоэтажки эвакуировали 84 жителя
За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим прекращения огня
24 ноября на «Донбасс Арене» пройдёт турнир по страйкболу
Новая практика в Минске: «конфиденциальные» списки и не полномочные представители
Вопрос выплаты пенсий в Минске оказалось не с кем обсудить
Наталья Никонорова отметила прогресс в согласовании новых мер по контролю перемирия в Донбассе
Более 6 тысяч жителей ДНР заболели ОРВИ за прошлую неделю
В день Минских переговоров ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР
По каким адресам в Донецке работают пункты обогрева
Обстрелы в ЛНР: Золотое-5 и Нижнее Лозовое опять оказались под огнём ВСУ
Восемьдесят третий гумконвой МЧС России доставил в Донецк детское питание и лекарства
В Народной милиции ДНР рассказали, что ВСУ могут забрать тела своих диверсантов