Зачем Украине понадобилось 34 тонны тротила

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-24T18:58:45+03:00

Все это вещество было вывезено с химзавода в Рубежном

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Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко сообщил, что киевские солдаты под видом перевозки химических средств защиты растений вывезли с территории предприятия «Заря» в Рубежном более 34 тонн тротила.

Это вещество, как и другую взрывчатку и боеприпасы из зоны «ООС», будет продано в Европу. Тротил понадобился одной из компаний Польши.

- По нашим данным, 18 ноября под видом перевозки химических средств защиты растений с территории предприятия «Заря», расположенного в населенном пункте Рубежное Луганской области, на военных грузовиках 10-й бригады вооруженных сил Украины было вывезено более 34 тонн тротила, - сообщил Филипоненко. - Данный груз предназначен для польской химической компании «Нитро Хим», которая является ведущим поставщиком тротила в США, страны Африки, Европы и Азии.

Всего с начала ноября в интересах указанной компании вывезено более 140 тонн взрывчатки.