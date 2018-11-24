Киев снова сорвал разведение сил в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 18:53 2018-11-24T18:53:40+03:00

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Украинская сторона уже в который раз сорвала разведение сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника УНМ ЛНР Михаил Филипоненко.

- Киев в очередной раз демонстрирует нежелание выполнять договоренности, достигнутые в Минске, при этом создает видимость движения к мирному урегулированию конфликта, - сказал он. - Так, на заседании Контактной группы в Минске по инициативе украинской стороны была достигнута договоренность о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 26 ноября при условии соблюдения полного режима тишины.

Сегодня в 00.15 украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по территории Республики в направлении памятника князю Игорю. Данный памятник находится в районе участка планируемого разведения сил и средств.

В свою очередь, Народная милиция ЛНР по-прежнему поддерживает мирное решение конфликта и готова в зеркальном порядке с украинской стороной развести силы и средства, – добавил Филипоненко.