2018-11-24T18:53:40+03:00
Политика

Киев снова сорвал разведение сил в Станице Луганской

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника УНМ ЛНР Михаил Филипоненко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинская сторона уже в который раз сорвала разведение сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника УНМ ЛНР Михаил Филипоненко.

- Киев в очередной раз демонстрирует нежелание выполнять договоренности, достигнутые в Минске, при этом создает видимость движения к мирному урегулированию конфликта, - сказал он. - Так, на заседании Контактной группы в Минске по инициативе украинской стороны была достигнута договоренность о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 26 ноября при условии соблюдения полного режима тишины.

Сегодня в 00.15 украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по территории Республики в направлении памятника князю Игорю. Данный памятник находится в районе участка планируемого разведения сил и средств.

В свою очередь, Народная милиция ЛНР по-прежнему поддерживает мирное решение конфликта и готова в зеркальном порядке с украинской стороной развести силы и средства, – добавил Филипоненко.

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