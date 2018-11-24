Украина усиливается на фронте в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-24T17:47:07+03:00

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Командование «операцией объединенных сил» решило усилить личный состав 128-й бригады ВСУ, которая испытывает катастрофическую нехватку солдат и исправной боевой техники. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В зону «ООС» прибыло подразделение батальонной тактической группы из состава 122-го аэромобильного батальона 81-й аэромобильной бригады, - говорит Басурин. – До 60 человек расположилось на северо-восточной окраине населенного пункта Заможное (1 км от линии соприкосновения).

По словам Эдуарда Александровича, они имеют на вооружении шесть 120-мм минометов, пять автомобилей КрАЗ, три автомобиля УАЗ с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, две боевых машины «Дозор», и несколько беспилотных летательных аппаратов типа «Фантом».

- Ежедневно с 15 ноября в светлое время суток несколько раз в сутки осуществляется выезд грузовиков КрАЗ, с погруженными на них минометами и расчетом БЛА для рекогносцировки и разведки территории ДНР, - отметил замначальника УНМ ДНР.