2018-11-24T16:29:47+03:00
Политика

Украина хочет разогнать Народные советы ДНР и ЛНР

С подобным заявлением выступила украинский политик Ирина Геращенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Как бы Украине ни хотелось сделать так, чтобы выборы в Республиках Донбасса не состоялись – они были успешными. Высокая явка. Главы определены, парламенты тоже. Но на этом «вой» не прекращается. Представитель Украины на минских переговорах Ирина Геращенко заявила на своей страничке в Facebook, что органы власти ДНР и ЛНР нужно срочно распустить.

- Заседание всех групп украинские переговорщики начали с протеста против «псевдовыборов» в Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром. Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений, - написала она.

Геращенко продолжает настаивать на том, что выборы незаконны и нелегитимы.

- Их не признало международное сообщество, несоответствие… Поддержка РФ этих псевдовыборов отвергает минский процесс далеко назад, ставит под угрозу мирные переговоры и дискредитирует их, - считает Геращенко.

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