2018-11-24T14:36:08+03:00
Политика

На украинском пропускном пункте арестовали дончанку. Женщину обвиняют в терроризме

Об этом сообщили в аппарате омбудсмена ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Во время пересечения линии разграничения на одном из контрольно пропускных пунктов, сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя ДНР.

- В ноябре 2018 года при пересечении КПВВ сотрудниками СБУ была задержана женщина 1966 года рождения, - говорится в сообщении аппарата омбудсмена Республики.

Дончанке предъявили обвинения в террористической деятельности (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного Кодекса Украины). Согласно этой статье женщину могут лишить свободы на срок от восьми до 15 лет.

В аппарате омбудсмена ДНР также сообщили, что на сегодняшний день украинской стороной удерживаются 278 человек, в том числе: 88 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено; 190 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной.

- По состоянию на 23 ноября 2018 года в списке лиц, пропавших без вести, числятся 452 человека. Возможно, они также находятся в украинском плену, - считают в аппарате.

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