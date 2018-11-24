2018-11-24T13:25:37+03:00
Политика

Украина обстреляла 14 населенных пунктов в ДНР

ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Количество обстрелов со стороны Вооружнных сил Украины растет. Только за прошедшие сутки по территории ДНР было выпущено 238 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Украины составило 21 раз, - сказал он.

Под огнем оказались: поселки Александровка, Старомихайловка, Луганское и Лозовое на западе Донецка, село Спартак к северу от столицы ДНР; Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Каштановое, Васильевка и Крутая Балка; горловские поселки шахт имени Гагарина и Изотова, Гольмовский и Зайцево, а также село Саханка на юге ДНР.

- При обстрелах украинские боевики применяли минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - добавил представитель СЦКК.

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