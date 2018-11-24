2018-11-24T11:53:23+03:00
Политика

Бывшему игроку ФК «Оплот Донбасса» Сергею Козаченко украинская федерация футбола пожизненно запретила играть и тренировать

В ДНР Козаченко играл с 2016 по 2017 год, потом перебрался выступать за украинский клуб
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: ВКонтактеФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Контрольно-дисциплинарный комитет Всеукраинской Федерации Футбола запретил бывшему игроку футбольного клуба «Оплот Донбасса» (ДНР) Серею Козаченко играть и тренировать – пожизненно.

- Козаченко до конца своих дней запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Причиной такого жесткого наказания стало то, что Козаченко в 2016–2017 годах играл нападающим под номером 12 в команде «Оплот Донбасса», почётным президентом которой был Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, - говорится в документе ФФУ.

До войны Сергей Козаченко был форвардом краматорского «Авангарда», потом перебрался в Донецк. Здесь он провел два года, с 2016 по 2017, в «Оплоте Донбасса». В текущем году футболист перешел в украинский клуб – херсонскую «Каховку». С последним клубом он стал обладателем кубка области.

После победы Козаченко написал на своей странице в ВКонтакте: «Донецк увозит кубок». После этого у спортсмена и начались проблемы в незалежной. К счастью Сергей уже вернулся в Донецк.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина хочет разогнать Народные советы ДНР и ЛНР
На украинском пропускном пункте арестовали дончанку. Женщину обвиняют в терроризме
Украина обстреляла 14 населенных пунктов в ДНР
Порошенко пообещал ВСУшникам зарплату 21 тысячу гривен за обстрелы Донбасса
ВСУ стали активнее стрелять по ЛНР
Украинские силовики отрабатывают тактики уличных боёв с помощью макетов крупных городов ДНР и ЛНР
Польша передала Украине более двадцати трёх тысяч мин М73
Разведкой ДНР полученные новые данные о взрыве в Курахово
Переговоры в Минске: стоит ли Донбассу ждать изменений?
В Луганске из горящей многоэтажки эвакуировали 84 жителя
За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим прекращения огня
24 ноября на «Донбасс Арене» пройдёт турнир по страйкболу
Новая практика в Минске: «конфиденциальные» списки и не полномочные представители
Вопрос выплаты пенсий в Минске оказалось не с кем обсудить
Наталья Никонорова отметила прогресс в согласовании новых мер по контролю перемирия в Донбассе
Более 6 тысяч жителей ДНР заболели ОРВИ за прошлую неделю
В день Минских переговоров ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР
По каким адресам в Донецке работают пункты обогрева
Обстрелы в ЛНР: Золотое-5 и Нижнее Лозовое опять оказались под огнём ВСУ
Восемьдесят третий гумконвой МЧС России доставил в Донецк детское питание и лекарства
В Народной милиции ДНР рассказали, что ВСУ могут забрать тела своих диверсантов