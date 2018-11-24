Бывшему игроку ФК «Оплот Донбасса» Сергею Козаченко украинская федерация футбола пожизненно запретила играть и тренировать

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-24T11:53:23+03:00

В ДНР Козаченко играл с 2016 по 2017 год, потом перебрался выступать за украинский клуб

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Контрольно-дисциплинарный комитет Всеукраинской Федерации Футбола запретил бывшему игроку футбольного клуба «Оплот Донбасса» (ДНР) Серею Козаченко играть и тренировать – пожизненно.

- Козаченко до конца своих дней запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Причиной такого жесткого наказания стало то, что Козаченко в 2016–2017 годах играл нападающим под номером 12 в команде «Оплот Донбасса», почётным президентом которой был Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, - говорится в документе ФФУ.

До войны Сергей Козаченко был форвардом краматорского «Авангарда», потом перебрался в Донецк. Здесь он провел два года, с 2016 по 2017, в «Оплоте Донбасса». В текущем году футболист перешел в украинский клуб – херсонскую «Каховку». С последним клубом он стал обладателем кубка области.

После победы Козаченко написал на своей странице в ВКонтакте: «Донецк увозит кубок». После этого у спортсмена и начались проблемы в незалежной. К счастью Сергей уже вернулся в Донецк.