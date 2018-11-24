2018-11-24T10:31:52+03:00
Политика

ВСУ стали активнее стрелять по ЛНР

За сутки по Республике выпустили 170 боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В ЛНР участились бомбежки. Вооруженные силы Украины стали стрелять по Республике в разы интенсивнее. Только за прошедшие сутки по Луганску было выпущено 170 боеприпасов.

- За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82мм, БМП, СПГ, АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие, - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Обстрелам со стороны Украины подверглись несколько населенных пунктов Республики.

- Наиболее сильным обстрелам подверглись Марьевка (41 мина) и Желобок (44 мин), - рассказали в НМ ЛНР. – Также под огнем оказались Калиново, Михайловка и район памятника Князю Игорю, что вблизи Станицы Луганской.

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