2018-11-21T11:33:50+03:00
Общество

В Киевском районе Донецка открыт пункт обогрева

Он расположен в помещении Территориального центра социального обслуживания
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта studic.infoФОТО: архив сайта studic.info
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В Донецк постепенно приходит зима, коммунальные службы уже начали борьбу с непогодой и ликвидацию последствий осадков. В связи с ухудшением погодных условий в Киевском районе Донецка начинает работу пункт обогрева для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

— Для людей преклонного возраста (в том числе для лиц без определённого места жительства) и других категорий граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в помещении Территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Киевского района города Донецка открыт пункт обогрева, — рассказали в пресс-службе администрации Киевского района Донецка.

Пункт обогрева расположен по адресу: улица Университетская, 101А.

Он будет работать с понедельника по четверг с 08:00 – 16:30, в пятницу с 08:00 до 15:30, суббота и воскресенье выходные дни.

— В пункте обогрева организовано горячее питание: чай, сахар, печенье, бульон, — добавили в пресс-службе администрации Киевского района.

Кроме того, в Территориальном центре функционирует пункт приёма тёплых вещей от населения для нуждающихся граждан.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий ГАИ ДНР призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.

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