2018-11-21T10:50:37+03:00
Политика

Вечерним обстрелом 20 ноября в Горловке повреждён жилой дом

В половине десятого вечера украинские силовики открыли огонь по посёлку шахты имени Гагарина
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера вечером, 20 ноября, Вооружённые силы Украины опять открыли огонь по Горловке. Под обстрел попал посёлок шахты имени Гагарина. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— Вечером, в 21:30, 20 ноября был обстрел посёлка шахты имени Гагарина. Снаряды падали на улицу Ярошенко. Повреждено остекление жилого дома, — рассказал Иван Приходько.

По данным исполняющего обязанности мэра Горловки жертв в результате этого обстрела не было.

Отметим, что, по данным Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации и в переговорном процессе, разрушений и жертв зафиксировано не было.

Напомним, что всего за вчерашний день было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

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