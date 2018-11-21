2018-11-21T10:36:42+03:00
Политика

В день инаугурации Главы ДНР ВСУ 11 раз обстреляли территорию Республики

Под огонь попали Горловское и Донецкое направления
Цесанна АНТОНЕНКО
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За вчерашний день инаугурации Главы ДНР украинская армия одиннадцать раз нарушила режим прекращения огня. Огонь вёлся на Горловском и Донецком направлениях. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Крутая Балка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Несмотря на то, что украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 86 боеприпасов, жертв среди мирного населения Республики нет, также не было зафиксировано разрушений жилого фонда ДНР.

Напомним, что ВСУ обстреляли Горловку в тот момент, когда в Донецке шла инаугурация Дениса Пушилина.

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