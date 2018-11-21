Обстрелы в ЛНР: в Донецком повреждено четыре жилых дома

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-21T09:17:47+03:00

Украинские силовики ведут ежедневные обстрелы в ЛНР. Вчера под массированный огонь ВСУ попали четыре населённых пункта Республики

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Вооружённые силы Украины не собираются прекращать обстрелы в ЛНР. За прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В посёлке Донецкий повреждены жилые дома. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— Обстрелы велись по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Желобок, Донецкий, Фрунзе и Марьевка, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

В результате обстрела населённого пункта Донецкий из миномётов калибром 82 миллиметра, а также применения орудий калибром 125 миллиметров и танков, было повреждено четыре жилых дома.

К счастью жертв среди мирного населения Республики удалось избежать.

Напомним, что украинские силовики вели целенаправленный обстрел жилых массивов посёлка Донецкий, чтобы покрасоваться перед британскими гостями.