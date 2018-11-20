Обстрел Донецкого: ВСУ целенаправленно были по жилмассиву
Снаряд попал в дом, пострадало несколько квартир
Фото: ЛИЦ
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В результате обстрела ВСУ поселка Донецкого, что в ЛНР было повреждено несколько квартир многоэтажки. Осколками и взрывной волной повредились стекла в соседних домах.
- Хотелось бы отметить, что обстрел велся непосредственно по жилому дому, который был недавно восстановлен и предназначался для жителей, у которых были разрушены дома в результате украинской агрессии, и они буквально под Новый год должны были заселиться в данный жилой дом, - отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Напомним, что ВСУ обстреляли Донецкое в ЛНР для показухи перед британцами