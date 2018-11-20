В Макеевке грузовой автомобиль слетел с трассы

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-20T16:17:57+03:00

Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно осторожными на дороге при смене погоды

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Вчера, уже в сумеречное время, на трассе в Макеевке грузовик слетел в кювет. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

- Авария произошла в районе кольца перед Ханженково, - сообщили они. - На кадрах видно, как кузов грузового автомобиля нависает над кюветом. Рядом припаркован эвакуатор.

Пока что подробностей не сообщалось. Вероятнее всего водитель потерял управление на скользкой дороге. В Госавтоинспекции ДНР рекомендуют провести проверку технического состояния транспортных средств, убедиться в исправности световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, аккумулятора.

- Изменение погодных условий, в частности выпадение снега, может неблагоприятно сказаться на дорожной обстановке и спровоцировать рост количества ДТП, - рассказали в ГАИ. - Призываем водителей быть особенно осторожными и внимательными при изменении погодных и дорожных условий.

Советы Госавтоинспекции:

- выбирать безопасную скорость движения;

- исходя из состояния проезжей части и видимости в направлении движения; - концентрировать внимание при проезде остановок общественного транспорта;

- пешеходных переходов и во время движения во внутридворовых территориях.