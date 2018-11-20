В Макеевке грузовой автомобиль слетел с трассы
Вчера, уже в сумеречное время, на трассе в Макеевке грузовик слетел в кювет. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.
- Авария произошла в районе кольца перед Ханженково, - сообщили они. - На кадрах видно, как кузов грузового автомобиля нависает над кюветом. Рядом припаркован эвакуатор.
Пока что подробностей не сообщалось. Вероятнее всего водитель потерял управление на скользкой дороге. В Госавтоинспекции ДНР рекомендуют провести проверку технического состояния транспортных средств, убедиться в исправности световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, аккумулятора.
- Изменение погодных условий, в частности выпадение снега, может неблагоприятно сказаться на дорожной обстановке и спровоцировать рост количества ДТП, - рассказали в ГАИ. - Призываем водителей быть особенно осторожными и внимательными при изменении погодных и дорожных условий.
Советы Госавтоинспекции:
- выбирать безопасную скорость движения;
- исходя из состояния проезжей части и видимости в направлении движения; - концентрировать внимание при проезде остановок общественного транспорта;
- пешеходных переходов и во время движения во внутридворовых территориях.