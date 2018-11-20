2018-11-20T16:17:57+03:00
Политика

В Макеевке грузовой автомобиль слетел с трассы

Госавтоинспекция призвала водителей быть особенно осторожными на дороге при смене погоды
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, уже в сумеречное время, на трассе в Макеевке грузовик слетел в кювет. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

- Авария произошла в районе кольца перед Ханженково, - сообщили они. - На кадрах видно, как кузов грузового автомобиля нависает над кюветом. Рядом припаркован эвакуатор.

Пока что подробностей не сообщалось. Вероятнее всего водитель потерял управление на скользкой дороге. В Госавтоинспекции ДНР рекомендуют провести проверку технического состояния транспортных средств, убедиться в исправности световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, аккумулятора.

- Изменение погодных условий, в частности выпадение снега, может неблагоприятно сказаться на дорожной обстановке и спровоцировать рост количества ДТП, - рассказали в ГАИ. - Призываем водителей быть особенно осторожными и внимательными при изменении погодных и дорожных условий.

Советы Госавтоинспекции:

- выбирать безопасную скорость движения;

- исходя из состояния проезжей части и видимости в направлении движения; - концентрировать внимание при проезде остановок общественного транспорта;

- пешеходных переходов и во время движения во внутридворовых территориях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За вырубку елок в ЛНР - штраф до полумиллиона рублей
При возгорании психбольницы в Донецке эвакуировали 56 пациентов
СБУ собираются сорвать обмен пленными с Республиками Донбасса
ВСУ обстреляли Донецкое в ЛНР для показухи перед британцами
Пасечник поздравил Пушилина со вступлением на пост Главы ДНР
5 первых обещаний Дениса Пушилина на должности Главы ДНР
Денис Пушилин официально вступил в должность Главы ДНР
ВСУ обстреляли Горловку, в то время как в Донецке шла инаугурация Главы ДНР
На инаугурации Главы ДНР делегат из ФРГ сыграл на пианино гимн СССР
На инаугурацию Главы ДНР прибыл Глава Республики Крым Сергей Аксенов
В Донецке не работает мобильная связь Vodafone
Обстрелы республик Донбасса: Власти взялись восстановить и незначительно пострадавшие дома
Какие иностранные делегации прибыли на инаугурацию Главы ДНР
В Енакиево открылась выставка «Великая отечественная война в цифрах и фактах»
В Донецке не работает мобильная связь Vodafone
Погода в Донецке: сегодня в городе весь день снег, облачно, до +2
Украина готовится усилить группировку военных кораблей в Азовском море
Разведка ДНР спутала планы Украины по диверсии на "Стироле"
Жители Мариуполя вынуждены строить баррикады, чтобы защитить своих детей от лихачей
Политики из Германии побывали в школе-интернате Донецка
В украинском Лисичанске шахтеры окончили 30-дневную забастовку
Кто возглавил парламенты Республик Донбасса?
20 и 21 ноября на Юге ДНР будет временно приостановлено телерадиовещание
Трое украинских боевиков подорвались на собственном минном поле
За два выходных дня в ДНР более 30 водителей лишились прав
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов почтил память погибших в Донбассе людей
На блокпосту у Донецка украинские полицаи расстреляли автомобиль макеевчанина
20 ноября в центре Донецка будет ограничено движение транспортных средств