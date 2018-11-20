2018-11-20T16:03:59+03:00
Политика

За вырубку елок в ЛНР - штраф до полумиллиона рублей

А иногда и лишение свободы на срок до семи лет
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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С приходом предновогоднего времени начинается активная продажа живых елей и сосен. Некоторые жители хотят сэкономить и идут в лесополосу, чтобы бесплатно завладеть «зеленной красавицей». А это незаконно. За вырубку хвойных деревьев грозит штраф до 500 тысяч рублей, а иногда и уголовную ответственность – до семи лет лишения свободы, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

- За нарушение граждане заплатят штраф от одной до трех тысяч рублей, должностные лица – от пяти до 20 тысяч рублей, физические лица-предприниматели – от 20 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 до 100 тысяч рублей, - рассказали в министерстве.

Покупать незаконно полученную древесину тоже нельзя.

- За приобретение, хранение, перевозку или сбыт незаконно заготовленной древесины граждане заплатят штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица – от 20 до 30 тысяч рублей, физические лица-предприниматели – от 30 до 100 тысяч рублей, юридические лица – от 200 до 500 тысяч рублей. При этом нарушители должны будут возместить нанесённый ущерб, - сказали в министерстве природных ресурсов.

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