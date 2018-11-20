При возгорании психбольницы в Донецке эвакуировали 56 пациентов

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-20T15:53:29+03:00

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В четвертом корпусе (закрытое отделении для больных с острыми психозами) психиатрической больницы Куйбышевского района Донецка произошел пожар. Никто не пострадал.

- Медицинский персонал провел эвакуацию 56 пациентов из зоны задымления в смежный корпус больницы, - говорится в сообщении МЧС ДНР.

Тушить пожар приехали две бригады спасателей. Они выяснили, что возгорание произошло в чердачном помещении медучреждения.

- Огонь уничтожил вещи б/у на площади двух метров квадратных, - рассказали спасатели.