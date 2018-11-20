2018-11-20T14:49:42+03:00
Политика

СБУ собираются сорвать обмен пленными с Республиками Донбасса

Спецслужбы Украины вербуют политзаключенных, чтобы те отказывались возвращаться в ДНР и ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинские военнопленные на прошлом обмене пленными 27 декабря 2017Украинские военнопленные на прошлом обмене пленными 27 декабря 2017Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сотрудники службы безопасности Украины всеми силами пытаются сорвать обмен пленными между незалежной и Республиками Донбасса, чтобы дискредитировать ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.

- В СБУ вербуют заключённых под стражу, а также осуждённых по политическим статьям Уголовного Кодекса Украины. Людям, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях, предложили принять участие в очередном обмене военнопленными в рамках Минских договорённостей на условиях СБУ, - говорится в сообщении. - Завербованные должны будут за сокращение срока отбывания наказания публично отказаться от возвращения в Республики Донбасса.

В МГБ отметили, что договор также заключают с близкими родственниками осуждённых, привлекаемых к обмену.

- По заданию СБУ они должны связаться с официальными представителями ЛНР и ДНР, чтобы решить вопрос о внесении в списки на обмен их родственников, в том числе путём предоставления незаконного денежного вознаграждения госслужащим республик, - рассказали в министерстве госбезопасности ЛНР.

В случаях противоправных действий со стороны Вооружёных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины, сообщать об указанных фактах по телефону: (0642) 34-51-64, +38 (099) 562 89 02, +38 (072) 100 36 57 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

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