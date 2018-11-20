ВСУ обстреляли Донецкое в ЛНР для показухи перед британцами
Сегодня утром Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Донецкий (прифронтовая окраина ЛНР). Солдаты незалежной открыли огонь по территории Республики для того, что показать прибывшим представителям ВС Великобритании уровень своей подготовки.
- Сегодня утром украинские оккупанты по команде (командира 10-й бригады ВСУ) Зубанича обстреляли населенный пункт Донецкий, в результате обстрела получили повреждения жилые дома, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - Хочу обратить внимание общественности, что данный обстрел производился карателями во время нахождения в оперативно-тактической группировке «Север»делегации вооруженных сил Великобритании с целью демонстрации своего якобы высокого уровня подготовки.
Сейчас представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня проводит оценку ущерба и определения типа вооружения, которым стреляли ВСУ.
- В очередной раз призываем международные организации обратить внимание на факты разрушений гражданской инфраструктуры вследствие беспорядочных обстрелов территорий Республики с позиций вооруженных сил Украины, - подчеркнул Марочко.