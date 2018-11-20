2018-11-20T14:33:51+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Донецкое в ЛНР для показухи перед британцами

Военные представители Великобритании прибыли в зону проведения «ООС»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Сегодня утром Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Донецкий (прифронтовая окраина ЛНР). Солдаты незалежной открыли огонь по территории Республики для того, что показать прибывшим представителям ВС Великобритании уровень своей подготовки.

- Сегодня утром украинские оккупанты по команде (командира 10-й бригады ВСУ) Зубанича обстреляли населенный пункт Донецкий, в результате обстрела получили повреждения жилые дома, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. - Хочу обратить внимание общественности, что данный обстрел производился карателями во время нахождения в оперативно-тактической группировке «Север»делегации вооруженных сил Великобритании с целью демонстрации своего якобы высокого уровня подготовки.

Сейчас представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня проводит оценку ущерба и определения типа вооружения, которым стреляли ВСУ.

- В очередной раз призываем международные организации обратить внимание на факты разрушений гражданской инфраструктуры вследствие беспорядочных обстрелов территорий Республики с позиций вооруженных сил Украины, - подчеркнул Марочко.

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