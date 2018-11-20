2018-11-20T14:27:35+03:00
Политика

Пасечник поздравил Пушилина со вступлением на пост Главы ДНР

Избранный Глава ЛНР Леонид Пасечник одним из первых обратился к Денису Пушилину
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Избранный Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил ПушилинаИзбранный Главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил ПушилинаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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На инаугурацию Главы ДНР приехали избранный Глава ЛНР Леонид Пасечник, Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Первым Пушилина поздравил Пасечник.

- Уважаемый Денис Владимирович, я от всей души поздравляю вас со вступлением в должность Главы Донецкой Народной Республики, - обратился к Пушилину Пасечник. - Вы получили огромную поддержку ваших граждан. Они доверили вам свою судьбу, доверили будущее Республики. Это, конечно же, бескомпромиссная, надежная победа на выборах. Я уверен, что с вашим приходом ДНР ждут только лишь мир, процветание и благополучие.

Леонид Иванович выразил уверенность в том, что отношения между Республиками Донбасса будут только укрепляться.

- Мы с вами уже много чего сделали для того, чтобы отношения между нашими Республиками развивались и укреплялись, - сказал Глава ЛНР. - Вам лично хочу пожелать крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия, а народу Донецкой Народной Республики - мира и процветания.

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