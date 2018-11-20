2018-11-20T14:21:22+03:00
Политика

5 первых обещаний Дениса Пушилина на должности Главы ДНР

Руководитель Республики пообещал, что приложит все свои силы и возможности, чтобы оправдать оказанное ему доверие
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Денис Пушилин вступил в должность Главы ДНРДенис Пушилин вступил в должность Главы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Денис Пушилин официально вступил в должность Главы Донецкой Народной Республики. Во время своей первой речи на посту руководителя государства он описал некоторые планы, которые будет выполнять на должности.

1. Считаю своим долгом сплотить народ Донбасса вокруг заветной цели – жить одной семьей с народом России.

2. Обязуюсь приложить все свои силы и знания, все свои силы и все свои возможности, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

3. Мы пойдем к лучшему и укрепим собственную экономическую, гражданскую, культурную самодостаточность.

4. Донбасс станет центром притяжения всех демократических государств. Нас обязательно ждет успех. Потому что мы сохраняем свое согласие и единство. Потому что нас вдохновляет общая благородная мечта – мир на земле Донбасса.

5. Мы победим, потому что мы наследники великого народа, для которого ценности русского мира хранимы и святы.

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