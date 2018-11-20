Денис Пушилин официально вступил в должность Главы ДНР
В Донецке завершилась инаугурация
Инаугурация Главы РеспубликиФото: Павел ХАНАРИН
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В столице Донецкой Народной Республики закончилась инаугурация Главы ДНР. Она проходила в здании «Донбасс Оперы».
- Клянусь при осуществлении полномочий Главы Донецкой Народной Республики соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Главы Донецкой Народной Республики, верно служить народу, - произнес присягу Денис Пушилин.
Согласно Конституции Республики именно момент произнесения присяги считается официальным вступлением в должность. Руководить ДНР Денис Владимирович будет ближайшие пять лет.