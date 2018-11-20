ВСУ обстреляли Горловку, в то время как в Донецке шла инаугурация Главы ДНР

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-20T13:02:13+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ подвергли обстрелу поселок Гольмовский в Горловке. Об этом заявили в представительстве Республики в СЦКК.

- В 12.00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению поселок Гольмовский в Горловке: выпущена одна мина калибром 82 милимметра, одна граната из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, – сказали в СЦКК.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки 13 раз обстреляли ДНР, выпущено 38 боеприпасов. Также отметим, что сегодня в ДНР прошла церемония инаугурации Главы Республики Дениса Пушилина.