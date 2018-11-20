На инаугурацию Главы ДНР прибыл Глава Республики Крым Сергей Аксенов

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-20T12:19:55+03:00

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Инаугурация Главы ДНР начнется с минуты на минуту. В торжественной обстановке её начала ждут гости. Среди них иностранные делегаты, официальные лица Республики, военные и знаковые люди города. Прибыли Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Перед началом наш корреспондент поинтересовался у гостей, чего они ожидают от руководства Республикой Денисом Пушилиным. Большинство ответили, что ждут наступления мира.

- Связываю свои надежды именно с Денисом Владимировичем, который вел мирные переговоры в Минске. Поэтому есть надежда, что всё получится. Лично я жду мира, - сказал «Комсомолке» художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев.

- Я верю, что Пушилин воплотит в жизнь свой лозунг: «Мирной Республике - мирное небо!». Медики ждут этого с нетерпением, - говорит директор Донецкого регионального центра охраны материнства и детства Владимир Чайка. - Мы ежеминутно работаем, лечим людей, помогаем военным, нужно думать о здоровье. Мы хотим, чтобы скорее наступил мир.