2018-11-20T11:35:13+03:00
Политика

В Донецке не работает мобильная связь Vodafone

Причины сбоя выясняются
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Повреждения связи - по направлению связи с ЛНР. ФОТО: networkelement.ruПовреждения связи - по направлению связи с ЛНР. ФОТО: networkelement.ru
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Связь мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики полностью отсутствует из-за повреждений на линии связи. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе министерства связи ДНР.

«На территории Донецкой Народной Республики отсутствует сигнал Vodafone. Повреждения по направлению связи с ЛНР. Подробности выясняются», — говорится в сообщении ведомства.

Определить время устранения повреждений затруднено из-за погодных условий - сегодня в Донецке идет снег.

Напомним, проблемы со связью начались в Донбассе в январе прошлого года. После аварии на магистральном кабеле в районе Еленовки сигнал украинского мобильного оператора отсутствовал в ДНР свыше 3,5 месяцев. Связь была восстановлена лишь 27 апреля 2018 года. С тех пор Vodafone работает с перебоями. Большинство жителей ДНР отказались от услуг Vodafone и перешли на местный оператор "Феникс".

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