2018-11-20T11:30:32+03:00
Общество

Обстрелы республик Донбасса: Власти взялись восстановить и незначительно пострадавшие дома

Под очередной этап восстановления попали 446 домов, поврежденных в результате боевых действий
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совет Министров ЛНР своим постановлением утвердил госпрограмму «Восстановление индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Республики, поврежденных в результате боевых действий, с минимальными разрушениями, на 2018 год».

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали принятый документ:

- В рамках данного этапа будет восстановлено 446 индивидуальных жилых домов, на которых будет выполнено восстановление покрытия кровли, замена металлопластиковых окон или остекление деревянных оконных переплетов и замена входных дверей. Работы будут выполнены в зависимости от видов разрушений и в соответствии с дефектным актом.

В ведомстве отметили, что устранение повреждений обеспечит улучшение технического состояния домов и создаст безопасные условия для проживания.

- Это будет способствовать снижению социальной напряженности, поскольку во многих поврежденных домах проживают граждане социально незащищенной категории, у которых нет возможности самостоятельно восстановить свои домостроения, - сказали в МинЖКХ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СБУ собираются сорвать обмен пленными с Республиками Донбасса
ВСУ обстреляли Донецкое в ЛНР для показухи перед британцами
Пасечник поздравил Пушилина со вступлением на пост Главы ДНР
5 первых обещаний Дениса Пушилина на должности Главы ДНР
Денис Пушилин официально вступил в должность Главы ДНР
ВСУ обстреляли Горловку, в то время как в Донецке шла инаугурация Главы ДНР
На инаугурации Главы ДНР делегат из ФРГ сыграл на пианино гимн СССР
На инаугурацию Главы ДНР прибыл Глава Республики Крым Сергей Аксенов
В Донецке не работает мобильная связь Vodafone
Какие иностранные делегации прибыли на инаугурацию Главы ДНР
В Енакиево открылась выставка «Великая отечественная война в цифрах и фактах»
В Донецке не работает мобильная связь Vodafone
Погода в Донецке: сегодня в городе весь день снег, облачно, до +2
Украина готовится усилить группировку военных кораблей в Азовском море
Разведка ДНР спутала планы Украины по диверсии на "Стироле"
Жители Мариуполя вынуждены строить баррикады, чтобы защитить своих детей от лихачей
Политики из Германии побывали в школе-интернате Донецка
В украинском Лисичанске шахтеры окончили 30-дневную забастовку
Кто возглавил парламенты Республик Донбасса?
20 и 21 ноября на Юге ДНР будет временно приостановлено телерадиовещание
Трое украинских боевиков подорвались на собственном минном поле
За два выходных дня в ДНР более 30 водителей лишились прав
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов почтил память погибших в Донбассе людей
На блокпосту у Донецка украинские полицаи расстреляли автомобиль макеевчанина
20 ноября в центре Донецка будет ограничено движение транспортных средств