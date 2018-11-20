Обстрелы республик Донбасса: Власти взялись восстановить и незначительно пострадавшие дома

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-20T11:30:32+03:00

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Совет Министров ЛНР своим постановлением утвердил госпрограмму «Восстановление индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Республики, поврежденных в результате боевых действий, с минимальными разрушениями, на 2018 год».

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали принятый документ:

- В рамках данного этапа будет восстановлено 446 индивидуальных жилых домов, на которых будет выполнено восстановление покрытия кровли, замена металлопластиковых окон или остекление деревянных оконных переплетов и замена входных дверей. Работы будут выполнены в зависимости от видов разрушений и в соответствии с дефектным актом.

В ведомстве отметили, что устранение повреждений обеспечит улучшение технического состояния домов и создаст безопасные условия для проживания.

- Это будет способствовать снижению социальной напряженности, поскольку во многих поврежденных домах проживают граждане социально незащищенной категории, у которых нет возможности самостоятельно восстановить свои домостроения, - сказали в МинЖКХ.