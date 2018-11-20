Украина готовится усилить группировку военных кораблей в Азовском море

СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-20T07:59:55+03:00

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19 ноября в Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа Кентавр, которые недавно спустил на воду киевский завод Кузница на Рыбальском. Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил ВСУ.

«Для продолжения испытаний в Одессу прибыли новые десантно-штурмовые катера проекта 58503 (Кентавр). Здесь будут продолжены испытания новых боевых единиц, построенных ЧАО Завод Кузница на Рыбальском по заказу Министерства обороны Украины для ВМС ВС Украины», — заявил начальник Управления кораблестроения командования ВМС Украины Радчук.

Согласно бравурному рапорту Радчука, катера осуществили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, а теперь на них будет установлено дополнительное оборудование и организованы ходовые испытания в море.

- По окончанию боевых испытаний эти катера будут доставлены в порт Бердянска, - пояснил "КП" донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Там создана база ВМФ Украины, дислоцирован до 2014 года находящийся в Севастополе корабль управления "Донбасс", буксир и несколько бронекатеров. Эта группировка будет использована украинскими военными для противодействия России в Азовском море. Возможно, под прикрытием этих бронекатеров в Бердянск будет прорываться корабль НАТО. Планы по заведению в акваторию Азовского моря корабля НАТО, Украина озвучивала не раз.

Напомним, в зоне ответственности командующего ООС генерала Наева на Азовском побережье укрепили фортификации, в частности минно-взрывное заграждение вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта.