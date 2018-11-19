Жители Мариуполя вынуждены строить баррикады, чтобы защитить своих детей от лихачей

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-19T19:10:09+03:00

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Казалось бы, приводя своих детей в школу, родители могут быть уверены в их безопасности если не на 100%, то на 80 или 90. Оказалось, не всегда и даже не на 10%. В самом центре Мариуполя стоит школа №9, двор которой превратился в настоящую проезжую часть. Сокращая путь с улицы Итальянской на проспект Мира, водители проносятся по пришкольной территории, как по автомобильной дороге.

— Несколько лет назад у въезда с Итальянской располагался знак, ограничивающий движение, который позволял въезжать во двор только служебному транспорту. Позже его уничтожили, возможно, охотники за металлом. Мы сотрудничали с патрульной полицией, пытаясь решить проблему, и пока патруль находился у школы, машины оставались за пределами двора, но когда у полицейских нет возможности дежурить у школы, через двор едет транспорт, — рассказал директор школы Владимир Стаценко.

В специализированной организации «Донбасс-Информ-Ресурсы», куда неоднократно обращалось руководство школы с просьбой исправить ситуацию, посоветовали поставить управляемый шлагбаум, но возможности нанять ещё одного человека, чтобы он постоянно дежурил у этого шлагбаума, у школы нет.

Решение проблемы нашли в четырёх тяжёлых вазонах с цветами, которые установили в качестве препятствия. Вот только прослужило это препятствие недолго. Владельцы гаражей, расположенных за школой, чтобы сократить путь, вазоны отодвигают и поток машин опять едет через школьный двор, угрожая безопасности детей.