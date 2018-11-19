Политики из Германии побывали в школе-интернате Донецка

СЕГОДНЯ 18:58 2018-11-19T18:58:58+03:00

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Делегация немецких политиков приехала в Донецк. Гости посетили Донецкую школу-интернат № 1 и побеседовали с учащимися и преподавателями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

- Донецкая школа-интернат № 1 принимала гостей из Германии: Гуннара Линдеманна — депутата регионального парламента Берлина и Рихарда Гретцингера — члена президиума районного совета Фридрихсхайн-Кройцберг, — говорится в сообщении.

Гостей сопровождал замминистра образования и науки ДНР Андрей Удовенко. Руководство учебного заведения, преподаватели и воспитатели познакомили гостей с условиями, в которых проживают воспитанники интерната, показали учебные кабинеты и спальные комнаты.

Немецкие политики посетили также репетицию творческой мастерской в актовом зале. На школьной доске учебного кабинета 3 класса они оставили послание детям, а в Книге почетных гостей сделали запись.