2018-11-19T18:58:58+03:00
Политика

Политики из Германии побывали в школе-интернате Донецка

Гости посетили творческую мастерскую воспитанников
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Пожелания от немецких гостей. Фото: минобрнауки ДНРПожелания от немецких гостей. Фото: минобрнауки ДНР
Изменить размер текста:

Делегация немецких политиков приехала в Донецк. Гости посетили Донецкую школу-интернат № 1 и побеседовали с учащимися и преподавателями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

- Донецкая школа-интернат № 1 принимала гостей из Германии: Гуннара Линдеманна — депутата регионального парламента Берлина и Рихарда Гретцингера — члена президиума районного совета Фридрихсхайн-Кройцберг, — говорится в сообщении.

Гостей сопровождал замминистра образования и науки ДНР Андрей Удовенко. Руководство учебного заведения, преподаватели и воспитатели познакомили гостей с условиями, в которых проживают воспитанники интерната, показали учебные кабинеты и спальные комнаты.

Немецкие политики посетили также репетицию творческой мастерской в актовом зале. На школьной доске учебного кабинета 3 класса они оставили послание детям, а в Книге почетных гостей сделали запись.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24