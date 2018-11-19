В украинском Лисичанске шахтеры окончили 30-дневную забастовку

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-19T18:40:14+03:00

Украина пока только пообещала погасить им долг по зарплате

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Горняки шахты им. Капустина ОАО Лисичанскуголь (подконтрольно Украине) после 30 дней акции прекратили голодовку и вышли на поверхность. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

- Сегодня горняки шахты имени Г. Г. Капустина ПАО Лисичанскуголь, которые находились под землей 30 суток, прекратили голодовку и вышли на поверхность. Будет также частично погашена задолженность работникам поверхностно-технологического комплекса путем поступления средств от реализации угля, - написал он в соцсети.

Как сообщалось, горняки шахты им. Капустина требуют вернуть им долги по заработной плате, которые, по словам Волынца, достигают 170 млн грн. Подземный протест шахтеров начался 19 октября.

29 октября Волынец сообщал, что на 11 день протеста под землей один из горняков заболел пневмонией, в связи с чем было принято решение поднять его на поверхность. Таким образом, забастовку 29 октября продолжали 14 горняков шахты им. Капустина