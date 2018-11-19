Кто возглавил парламенты Республик Донбасса?

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-19T18:21:38+03:00

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Сегодня, 19 ноября, своё первое пленарное заседание провели оба новоизбранных парламента двух Народных Республик Донбасса. Перед депутатами, как обычно, много проблем, но самый главный и самый первый вопрос, который должны решить в обеих Республиках, кто займёт должность спикеров парламентов.

98 голосов из 100 в Донецкой Народной Республике получил Владимир Бидёвка. Личность в ДНР известная – депутат Народного Совета Республики с 2014 года, занимал должность председателя комитета по информационной политике и информационным технологиям, а позднее стал председателем комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Вопрос, кем был Бидёвка до 2014?

Оказалось, и до 2014 его многие знали. Он был одной из самых заметных фигур в Коммунистической партии Украины и даже успел побывать на должности депутата Верховной Рады, куда был избран в 2012 году, и значился в списке партии под №18. В 2014 году Компартия в Раду не прошла, а Бидёвка вернулся в родной Донбасс и в ноябре стал депутатом Народного Совета ДНР.

Денис Мирошниченко был избран спикером парламента ЛНР. ФОТО: ЛИЦ

В отличие от своего коллеги, Денис Мирошниченко был избран спикером парламента Луганской Народной Республики единогласно. За него, депутата ЛНР и первого, и второго, а теперь и третьего созыва НС, проголосовали все 50 парламентариев. Между тем и такой выдающейся политической карьеры, как у Бидёвка, у Мирошниченко нет. Сначала он был учителем в школе естественного воспитания №1 по классу фортепиано, потом работал специалистом в КУ «Спорт для всех», а позже стал директором Луганского Областного Центра Развития Детского Движения «Лугари».

Политическая деятельность Дениса Мирошниченко началась с избрания его депутатом Артемовского районного совета Луганска, позже он возглавил Патриотическое Объединение «Булат» и стал председателем Ассоциации Молодежи Луганщины. В 2014 году был избран депутатом НС первого созыва.