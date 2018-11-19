2018-11-19T17:25:49+03:00
Общество

20 и 21 ноября на Юге ДНР будет временно приостановлено телерадиовещание

Это связано с плановыми ремонтными работами в Тельманово
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завтра и послезавтра, 20 и 21 ноября, на Юге Донецкой Народной Республики будет временно прекращено телерадиовещание.

— Вещание будет прекращено в связи с ремонтными работами, которые будет проводить государственное предприятие «Радиотелевизионный передающий центр» в Тельманово, — рассказали в пресс-службе Министерства связи ДНР.

Телерадиовещание в Тельмановском и Новоазовском районах на Юге Донецкой Народной Республики завтра, 20 ноября, будет прекращено с часу дня до четырёх часов вечера. В среду, 21 ноября, вещание будет остановлено на период с одиннадцати часов утра до четырёх часов вечера.

Напомним, что не так давно в пятницу, 16 ноября, жители Республики столкнулись с проблемами в работе республиканского мобильного оператора «Феникс». Они были связаны с проблемами в работе коммуникационного оборудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое украинских боевиков подорвались на собственном минном поле
За два выходных дня в ДНР более 30 водителей лишились прав
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов почтил память погибших в Донбассе людей
На блокпосту у Донецка украинские полицаи расстреляли автомобиль макеевчанина
20 ноября в центре Донецка будет ограничено движение транспортных средств
Председателем НС второго созыва стал депутат фракции «Донецкая Республика» Владимир Бидёвка
Названа причина украинских котлов в Донбассе
В Донецке издано пособие по истории Донбасса
25 ноября в Макеевке состоятся соревнования по страйкболу «Заря: вечная война-3»
Депутаты Народного Совета второго созыва принесли присягу народу ДНР
Два человека пострадало в ДНР за прошедшую неделю в результате обстрелов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк
Представитель ОБСЕ ответил, что нужно для окончания конфликта в Донбассе
Жители Горловки: сейчас холодно, мы окна не открываем и обстрелов как будто и нет
Коммунальщице из Донецка дали два года
В Макеевке сгорел цех нефункционирующего завода «Импульс»
Сводки "перемирия" за выходные дни: Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной
Погода в Донецке: утро ясное, день облачный, до +3
Опровергнут фейк украинских СМИ о взрывах складов под Торезом
В Кировском районе Донецка замечена лиса с признаками бешенства
«Битва общежитий» подошла к концу и теперь все снова могут жить дружно
В ДНР уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины ВСУ
ВСУ перевезли на границу с ЛНР «Акации» и бронетехнику
Небоевые потери ВСУ: Боец принял наркотики и по ошибке застрелил сослуживца
В ЛНР вернулась электроэнергия. Все ремонтные работы завершены