20 и 21 ноября на Юге ДНР будет временно приостановлено телерадиовещание

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-19T17:25:49+03:00

Это связано с плановыми ремонтными работами в Тельманово

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Завтра и послезавтра, 20 и 21 ноября, на Юге Донецкой Народной Республики будет временно прекращено телерадиовещание.

— Вещание будет прекращено в связи с ремонтными работами, которые будет проводить государственное предприятие «Радиотелевизионный передающий центр» в Тельманово, — рассказали в пресс-службе Министерства связи ДНР.

Телерадиовещание в Тельмановском и Новоазовском районах на Юге Донецкой Народной Республики завтра, 20 ноября, будет прекращено с часу дня до четырёх часов вечера. В среду, 21 ноября, вещание будет остановлено на период с одиннадцати часов утра до четырёх часов вечера.

Напомним, что не так давно в пятницу, 16 ноября, жители Республики столкнулись с проблемами в работе республиканского мобильного оператора «Феникс». Они были связаны с проблемами в работе коммуникационного оборудования.