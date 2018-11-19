20 и 21 ноября на Юге ДНР будет временно приостановлено телерадиовещание
Завтра и послезавтра, 20 и 21 ноября, на Юге Донецкой Народной Республики будет временно прекращено телерадиовещание.
— Вещание будет прекращено в связи с ремонтными работами, которые будет проводить государственное предприятие «Радиотелевизионный передающий центр» в Тельманово, — рассказали в пресс-службе Министерства связи ДНР.
Телерадиовещание в Тельмановском и Новоазовском районах на Юге Донецкой Народной Республики завтра, 20 ноября, будет прекращено с часу дня до четырёх часов вечера. В среду, 21 ноября, вещание будет остановлено на период с одиннадцати часов утра до четырёх часов вечера.
Напомним, что не так давно в пятницу, 16 ноября, жители Республики столкнулись с проблемами в работе республиканского мобильного оператора «Феникс». Они были связаны с проблемами в работе коммуникационного оборудования.