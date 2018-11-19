2018-11-19T16:48:18+03:00
Общество

За два выходных дня в ДНР более 30 водителей лишились прав

Сотрудники ГАИ поймали их на вождении в нетрезвом состоянии
Цесанна АНТОНЕНКО
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За прошедшие выходные, 17 и 18 ноября, сотрудники ГАИ зафиксировали на дорогах ДНР более трёхсот нарушений правил дорожного движения, в частности вождение в нетрезвом виде.

— У тридцати двух граждан были изъяты водительские права за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

65 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение проезда пешеходного перехода и более 20 автомобилистов, проехавших на красный сигнал светофора.

Кроме того, на дорогах Республики за эти выходные произошло 14 дорожно-транспортных происшествий.В трёх из них три человека получили различные травмы, остальные одиннадцати обошлись без пострадавших.

Напомним, что в связи с ухудшающимися погодными условиями ГАИ ДНР призывает и водителей, и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и оставаться бдительными на дороге.

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