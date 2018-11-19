2018-11-19T16:00:18+03:00
Общество

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов почтил память погибших в Донбассе людей

Сначала он посетил парк имени Первого Главы ДНР, а после возложил цветы к мемориалу погибших в конфликте в Донбассе
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ДАНФОТО: ДАН
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Сегодня, 19 ноября, в Донецк прибыл Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Первым делом он посетил парк имени Первого Главы ДНР и возложил цветы к именной табличке.

— Цель моего визита – это, в первую очередь, участие в инаугурации Главы ДНР. А сегодня я, конечно, хотел посетить парк, заложенный в честь первого Главы ДНР Александра Захарченко. Это дань памяти человеку, который свою жизнь посвятил народу не только Республики, но и всего Донбасса, — сказал журналистам Анатолий Бибилов.

Далее он отправился в парк имени Ленинского Комсомола, где почтил память погибших за время конфликта в Донбассе людей. Президент Южной Осетии подчеркнул, что память об этих людях должна оставаться в сердцах жителей Донбасса и давать сил тем ребятам, которые сейчас в окопах, на передовой защищают границы Республики.

Напомним, завтра, 20 ноября, Александр Бибилов примет участие в инаугурации Дениса Пушилина, которая пройдёт в театре оперы и балета в Донецке.

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