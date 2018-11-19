2018-11-19T15:28:22+03:00
Политика

На блокпосту у Донецка украинские полицаи расстреляли автомобиль макеевчанина

Того, кто стрелял, уже наградили
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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По сепарам можно - считают украинские полицейские. Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/493857624440192По сепарам можно - считают украинские полицейские. Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/493857624440192
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В оккупированной части ДНР боевики Национальной полиции Украины применили оружие, чтобы остановить легковой автомобиль «Лада Калина», пытавшийся 18 ноября прорваться через блокпост «ООС». Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-центр «Операции объединенных сил» в Facebook.

«Водитель отказался от проведения осмотра транспортного средства и начал движение в направлении сотрудников полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью. Старший смены, старший лейтенант полиции Виталий Фокин, после неоднократного устного предупреждения и дальнейшего предупредительного выстрела вверх применил автоматическое оружие АК-74 — совершил 3 выстрела по колесам транспортного средства с целью его остановки», — говорится в сообщении.

В результате повреждения левого переднего колеса автомобиль был остановлен. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет. Водитель был направлен на освидетельствование и доставлен в территориальное подразделение Национальной полиции в городе Славянске.

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