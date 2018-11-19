2018-11-19T15:08:18+03:00
Общество

20 ноября в центре Донецка будет ограничено движение транспортных средств

Это связано с инаугурацией Главы ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Схема ограничений проезда. Фото: dnr-live.ruСхема ограничений проезда. Фото: dnr-live.ru
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20 ноября с 07:00 в центральной части Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта, сообщает сайт dnr-hotline.ru.

Как сообщает пресс-служба ОГАИ Донецка, ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети:

— по ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;

— по ул. Постышева — от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;

— пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;

— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

— бул. Пушкина — от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.

ГАИ Донецка рекомендует автомобилистам заранее продумать маршрут движения в объезд центральной части города, неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также до начала проведения мероприятия не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города.

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