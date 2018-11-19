20 ноября в центре Донецка будет ограничено движение транспортных средств
20 ноября с 07:00 в центральной части Донецка будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта, сообщает сайт dnr-hotline.ru.
Как сообщает пресс-служба ОГАИ Донецка, ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети:
— по ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;
— по ул. Постышева — от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;
— пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;
— пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
— бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
— бул. Пушкина — от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.
ГАИ Донецка рекомендует автомобилистам заранее продумать маршрут движения в объезд центральной части города, неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также до начала проведения мероприятия не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города.