Председателем НС второго созыва стал депутат фракции «Донецкая Республика» Владимир Бидёвка

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-19T14:41:08+03:00

Его заместителем была избрана депутат от фракции «Донецкая Республика» Ольга Макеева

Изменить размер текста: A A

На первом заседании депутатов Народного Совета второго созыва парламентарии выбрали нового Председателя (спикера) Парламента Республики. По решению 98 депутатов им стал депутат фракции «Донецкая Республика» Владимир Бидёвка.

Его заместителем была избрана депутат от фракции «Донецкая Республика» Ольга Макеева, которая занимала эту должность во время работы первого созыва депутатов Донецкой Народной Республики.

Также во Временную комиссию Народного Совета по регламенту и организации работы были поданы все необходимые документы для регистрации двух депутатских фракций. Таким образом «Свободный Донбасс» и «Донецкая Республика» были зарегистрированы как депутатские фракции Республики.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в Донецке проходит первое заседание депутатов НС ДНР второго созыва. Перед началом работы парламентарии принесли присягу Конституции и народу Республики.