Названа причина украинских котлов в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-19T13:55:59+03:00

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Причиной огромных жертв среди украинских боевиков в Иловайском котле стало то, что некоторые командиры отдавали приказы на русском языке, а рации бойцов прослушивались.

Такую точку зрения в рамках состоявшегося во Львове форума «За украинский язык» озвучил ветеран АТО, воевавший в донецком аэропорту Назар Чепко, а ролик с его выступлением разместила на своем Youtube-канале бывший депутат и националистка Ирина Фарион.

- Русский язык убивает украинцев как духовно, морально, так и физически. Все помнят начало войны. Один из больших котлов первых — это Иловайский котел, где украинское войско убивали профессиональные российские солдаты. Удивляло то, что за несколько дней более тысячи убитых. А так происходило потому, что, когда псевдоукраинские, а в действительности «советские командиры» давали команды украинским солдатам, они это делали на собачьем языке. А рации прослушивались. Это — русский язык. Это ответ тем, кто нам говорит: "Да успокойтесь со своим языком х*хляцким", — эмоционально заявил Чепко.

Кроме того, он добавил, что сотни пленных и искалеченных украинских защитников, а также тех, кто покончил с собой после пережитого ужаса, аналогично должны быть на совести командиров, опрометчиво пренебрегших родным языком на поле боя. "Мелочь, язык, но именно он убил их", — подытожил ветеран.