В Донецке издано пособие по истории Донбасса

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-19T13:25:11+03:00

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Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея Галина Чепига выступила автором-составителем учебного пособия «Страницы истории Донбасса: эпоха Нового времени (XVI в. – конец XVIII в.)». Подготовка данного сборника состоялась в рамках инициативы Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования по созданию линейного ряда учебных пособий в области исторического краеведения.

- В учебном пособии учтены последние достижения педагогической науки, он снабжён масштабным методическим сопровождением. Хотелось бы подчеркнуть, что данное издание содержит непредвзятую картину формирования нашего региона, основанную на достижениях исторической науки, формирует так необходимый нам образ истории родного края, – рассказала автор.

Учебное пособие насчитывает порядка 200 страниц и адресовано восьмиклассникам общеобразовательных школ. Как отметила Галина Чепига, в работе над изданием приняли участие специалисты-историки Донецкой Народной Республики и территории Донбасса, временно подконтрольной Украине. По своей сути учебное пособие представляет собой результат работы нескольких поколений учёных, прямо или косвенно писавших о Донбассе. Рецензентом издания выступил декан историко-филологического факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета, кандидат исторических наук Андрей Папков.

С полной версией учебного пособия «Страницы истории Донбасса: эпоха Нового времени (XVI в. – конец XVIII в.)» можно ознакомиться на сайте Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования в режиме открытого доступа.