2018-11-19T13:15:10+03:00
Спорт

25 ноября в Макеевке состоятся соревнования по страйкболу «Заря: вечная война-3»

В маневровой игре примет участие молодёжь Донбасса, действующие военные и ветераны боевых действий
Цесанна АНТОНЕНКО
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В конце этой недели, 25 ноября, на полигоне «Рубеж» в Макеевке состоятся республиканские соревнования по страйкболу «Заря: вечная война-3», в которых примут участие молодые люди, действующие военные и ветераны боевых действий. Все они посоревнуются в разных тактических и маневренных дисциплинах.

— Будет семь этапов: «Расположение», «Разведка», «Координаты», «Диверсия», «Пленный», «Флаг» и «Штурм», — сообщили в пресс-службе Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР.

В соревнованиях примут участие два «Урала», два БТРа и одна БМП.

Всех участников и зрителей соревнований ждёт полевая кухня и горячий чай, а привезут их на полигон на настоящих «Уралах».

Напомним, что организатором соревнований выступает Федерация военно-тактических игр ДНР при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР и Управления народной милиции Республики.

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