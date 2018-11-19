Депутаты Народного Совета второго созыва принесли присягу народу ДНР

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-19T12:45:36+03:00

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Сегодня, 19 ноября, в Донецке началось первое заседание депутатов Народного Совета второго созыва. Перед началом работы парламентариев Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова повторно зачитала окончательные итоги выборов, которые прошли в Республике 11 ноября, а после депутаты дали присягу народу Донецкой Народной Республики.

— Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, честно и добросовестно выполнять свои обязанности перед народом, руководствоваться принципами высокой нравственности и морали, стоять на страже интересов народа, благополучия граждан и суверенитета ДНР, с достоинством и честью выполнять свой депутатский долг, — зачитала присягу зампредседателя Народного Совета первого созыва Ольга Макеева.

Теперь новым депутатам предстоит выбрать нового Председателя Народного Совета, его заместителя, сформировать депутатские фракции и решить ещё очень много вопросов.

Как отметил Денис Пушилин, депутаты первого созыва сделали очень много, но депутатам второго созыва предстоит сделать ещё больше.

Напомним, что в результате выборов общественное движение «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте, общественное движение «Свободный Донбасс» – 26 мест.