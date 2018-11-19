Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-19T11:33:46+03:00

Он приехал специально на инаугурацию Дениса Пушилина

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Сегодня, 19 ноября, в Донецк прибыл Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Высокий гость приехал специально на инаугурацию избранного Главы ДНР Дениса Пушилина.

— Сегодня Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов планирует посетить парк имени Первого Главы Донецкой Народной Республики, — рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.

Кроме того, сегодня Анатолий Бибилов планирует возложить цветы к памятнику погибшим жителям Донецкой Народной Республики.

Напомним, что инаугурация Дениса Пушилина пройдёт завтра, 20 ноября, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко. Между тем инаугурация избранного Главы ЛНР Леонида Пасечника состоится в среду, 21 ноября.