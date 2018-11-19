Представитель ОБСЕ ответил, что нужно для окончания конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-19T10:59:41+03:00

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Вопрос урегулирования любого вооруженного конфликта, в том числе на Донбассе, зависит от политической воли. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

- Если был бы быстрый ответ на вопрос, как урегулировать вооруженные конфликты в мире, мы бы уже решили это. К сожалению, такого быстрого ответа нет. Самое главное, чему я научился за более 40 лет работы – все зависит от политической воли тех, кто участвует в конфликтах, – сказал он.

По его мнению, всегда можно сделать лучше то, что уже было сделано, а истинную роль посредников в переговорах об урегулировании вооруженных конфликтов никто не знает.

- Но, в конце концов, самое главное – это политическая воля участников конфликта. Международные организации – это посредники. Как можно что-то сделать, если человек, которому хочешь помочь, не хочет, чтобы ему помогли. В этом "корень зла". Очень легко критиковать международные организации и каких-то посредников, дипломатов. Но если главные игроки не хотят, что можем мы? – продолжил Сайдик.

При этом Сайдик кивает только на Россию, утверждая, что «северный сосед поддерживает территории республик», забывая о западных партнерах Украины.