2018-11-19T10:59:41+03:00
Политика

Представитель ОБСЕ ответил, что нужно для окончания конфликта в Донбассе

Корень зла в политике, считает Мартин Сайдик
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Мартин Сайдик кивает на Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Фото: fakty.uaМартин Сайдик кивает на Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Фото: fakty.ua
Изменить размер текста:

Вопрос урегулирования любого вооруженного конфликта, в том числе на Донбассе, зависит от политической воли. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

- Если был бы быстрый ответ на вопрос, как урегулировать вооруженные конфликты в мире, мы бы уже решили это. К сожалению, такого быстрого ответа нет. Самое главное, чему я научился за более 40 лет работы – все зависит от политической воли тех, кто участвует в конфликтах, – сказал он.

По его мнению, всегда можно сделать лучше то, что уже было сделано, а истинную роль посредников в переговорах об урегулировании вооруженных конфликтов никто не знает.

- Но, в конце концов, самое главное – это политическая воля участников конфликта. Международные организации – это посредники. Как можно что-то сделать, если человек, которому хочешь помочь, не хочет, чтобы ему помогли. В этом "корень зла". Очень легко критиковать международные организации и каких-то посредников, дипломатов. Но если главные игроки не хотят, что можем мы? – продолжил Сайдик.

При этом Сайдик кивает только на Россию, утверждая, что «северный сосед поддерживает территории республик», забывая о западных партнерах Украины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк
Жители Горловки: сейчас холодно, мы окна не открываем и обстрелов как будто и нет
Коммунальщице из Донецка дали два года
В Макеевке сгорел цех нефункционирующего завода «Импульс»
Сводки "перемирия" за выходные дни: Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной
Погода в Донецке: утро ясное, день облачный, до +3
Опровергнут фейк украинских СМИ о взрывах складов под Торезом
В Кировском районе Донецка замечена лиса с признаками бешенства
«Битва общежитий» подошла к концу и теперь все снова могут жить дружно
В ДНР уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины ВСУ
ВСУ перевезли на границу с ЛНР «Акации» и бронетехнику
Небоевые потери ВСУ: Боец принял наркотики и по ошибке застрелил сослуживца
В ЛНР вернулась электроэнергия. Все ремонтные работы завершены