2018-11-19T11:08:04+03:00
Происшествия

Коммунальщице из Донецка дали два года

Сотрудница одной из управляющих компаний облагала бешеными штрафами ничего не подозревающих граждан
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке вынесли приговор коммунальщице.

- Мастер Управляющей компании Калининского района Донецка подделывала подписи свидетелей правонарушения и отметки о том, что граждане, якобы подлежащие административной ответственности, ознакомлены с их содержанием. Однако указанные граждане надлежащим образом не уведомлялись и были лишены права обжалования действий должностных лиц. О принятом комиссией решении граждане также не уведомлялись, в связи с чем сумма незаконно наложенного взыскания возрастала в двукратном размере, а штраф взыскивался с пострадавших граждан исполнительной службой в принудительном порядке, - сообщили Генеральной прокуратуре ДНР.

Действиями коммунальщицы нарушены конституционные права и свободы граждан, а также причинен вред репутации КП «Управляющая компания Калининского района Донецка».

В сентябре прокуратура Калининского района столицы направила материалы уголовного дела с обвинительным заключением в суд первой инстанции для рассмотрения. В ноябре приговором суда сотрудница КП признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 225 УК ДНР и ей назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев условно. Приговор вступил в законную силу.

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