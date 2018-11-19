2018-11-19T09:48:33+03:00
Происшествия

В Макеевке сгорел цех нефункционирующего завода «Импульс»

Пожар вспыхнул в здании цеха по переработке пластика и почти полностью его уничтожил
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера, 18 ноября, на нефункционирующем заводе «Импульс» в Макеевке вспыхнул пожар. На вызов немедленно отреагировали шесть пожарных машин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Загорелось двухэтажное здание. Пожаром уничтожено 25 квадратных метров кровли и пластик, который хранился в мешках, на площади в 30 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС Республики.

На нефункционирующем заводе загорелось здание цеха по переработке пластика. Причина пожара пока не установлена.

Пострадавших во время этого происшествия не было.

Напомним, что за прошедшую неделю во время пожаров в Донецкой Народной Республике погибло четыре человека. Также остаётся не установленной причина пожара в дельфинарии «Немо», который неожиданно загорелся 9 ноября 2018 года.

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