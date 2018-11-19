Опровергнут фейк украинских СМИ о взрывах складов под Торезом
Информация украинских СМИ о взрывах на складах с боеприпасами Народной Милиции ДНР под Торезом не соответствует действительности. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
- В настоящее время в СМИ Украины активно распространяются сообщения о якобы взрывах складов боеприпасов подразделений НМ вблизи Тореза, — отметил Басурин. — Официально заявляю, что все взрывы, произошедшие сегодня на полигоне Торез являются результатом уничтожения неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов, гранат, элементов ракет, о которых сообщают в своих отчетах представители Миссии ОБСЕ, — отметил Басурин.
По его словам, уничтожение боеприпасов продолжится в плановом порядке и на следующей неделе на полигонах Республики.
- Данная утилизация не несет никакой опасности мирным гражданам и выполняется с соблюдением всех требований безопасности и на установленных расстояниях от населенных пунктов, — подчеркнул Басурин.