Опровергнут фейк украинских СМИ о взрывах складов под Торезом

СЕГОДНЯ 06:46 2018-11-19T06:46:57+03:00

Басурин подтвердил, что это не несет опасности мирным гражданам. Фото: dan-news.info

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Информация украинских СМИ о взрывах на складах с боеприпасами Народной Милиции ДНР под Торезом не соответствует действительности. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- В настоящее время в СМИ Украины активно распространяются сообщения о якобы взрывах складов боеприпасов подразделений НМ вблизи Тореза, — отметил Басурин. — Официально заявляю, что все взрывы, произошедшие сегодня на полигоне Торез являются результатом уничтожения неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов, гранат, элементов ракет, о которых сообщают в своих отчетах представители Миссии ОБСЕ, — отметил Басурин.

По его словам, уничтожение боеприпасов продолжится в плановом порядке и на следующей неделе на полигонах Республики.

- Данная утилизация не несет никакой опасности мирным гражданам и выполняется с соблюдением всех требований безопасности и на установленных расстояниях от населенных пунктов, — подчеркнул Басурин.