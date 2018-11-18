«Битва общежитий» подошла к концу и теперь все снова могут жить дружно

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-18T18:38:01+03:00

Студенты всех университетов Донецка, живущие в общежитиях, сразились в спорте и кулинарии, чтобы доказать: их общага – самая лучшая

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В Донецке подошла к концу «Битва общежитий», в которой приняли участие студенты донецких университетов, которые живут в общагах. Ребята соревновались в спорте и кулинарии, подготовили визитку своего общежития и просто весело провели несколько дней до международного дня студента.

— Я приехала из Макеевки, никого здесь не знаю ещё толком, поэтому с радостью приняла участие в «Битве общежитий». Было очень весело и теперь у меня есть много знакомых и даже друзей не только в родном университете, но и во всех остальных, — поделилась с «Комсомолкой» студентка ДонНУ.

Первое место заняли студенты Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановкого. Серебро отправилось в общежитие Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Ну а почётное третье место заняли студенты Донецкого национального технического университета.